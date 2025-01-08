Олимпийская чемпионка и политик Светлана Журова сделала признание в день рождения: «Совершила кражу»

Известная спортсменка, звезда конькобежного спорта, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и политик Светлана Журова 7 января отпраздновала свой 53-й день рождения. Этот день она, по традиции, провела на Архызе, катаясь на лыжах с гор.

В беседе с MK.RU Светлана Журова призналась, что была удивлена, когда к ней подходили совершенно незнакомые люди и говорили приятные слова, поздравляя с днем рождения.

В свой день рождения Светлана Журова рассказала о некрасивом поступке, который совершила много лет назад. Спортсменка дала понять, что ей стыдно до сих пор, и она не хотелы бы, чтобы о нем узнали близкие.

В детстве Светлана Журова грезила красивой куклой из магазина. И чтобы вожделенная игрушка стала ее, маленькая Света решилась на дерзость.