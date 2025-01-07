75-летняя Алла Пугачева вызвала вопросы у фанатов, показав лицо вблизи

Алла Пугачева, которой сейчас 75 лет, обновила свои социальные сети свежим личным снимком. На фотографии певица предстает в строгом образе: белая рубашка, жакет и галстук. Волосы Аллы Борисовны аккуратно уложены волнами, а макияж выполнен с акцентом на глаза и губы. В настоящее время она проживает на Кипре вместе со своим мужем и младшими детьми.

Шоумен Максим Галкин* сфотографировал Примадонну вблизи, позволив поклонникам рассмотреть особенности внешности певицы. Фанаты уверились, что Алла Борисовна носит парик. Кроме того, многие заподозрили, что артистка переборщила с фотошопом. У певицы почти нет морщин на лице, зато глаза стали более выпуклыми, а нос скривился.