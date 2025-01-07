«Ты чище меня»: Кристина Асмус нашла, что сказать 11-летней дочери от Гарика Харламова

Кристина Асмус поделилась радостью в своих социальных сетях, поздравив свою дочь Настю с 11-летием. Актриса разместила несколько фотографий, среди которых были снимки дочери в модных нарядах и с легким макияжем, а также кадры из их совместного путешествия. Кроме того, Асмус отметила успехи Насти в гимнастике, которой девочка занимается уже долгое время.
Кристина Асмус выразила глубокую любовь и восхищение своей дочерью Настей, отметив, что та быстро растет и помогает окружающим замечать красоту мира. Актриса призналась, что чувствует себя недостойной сравнения с дочерью, подчеркнув ее чистоту, смелость и чувствительность.
Дочка Кристины Асмус Анастасия. Фото: соцсети
Она похвалила Настю за умение находить свет в самых темных моментах жизни и выразила благодарность за терпимое отношение к ее ошибкам. Асмус завершила свой пост заверением, что всегда будет рядом с дочерью и поддержит ее в любых ситуациях.
«Ты чище меня во всем, смелее, тоньше, восприимчивее», - отметила Кристина Асмус.
Напомним, что Кристина Асмус была замужем за Гариком Харламовым с 2013 по 2020 годы, и именно в этот период у пары родилась единственная дочь.