«Ты чище меня»: Кристина Асмус нашла, что сказать 11-летней дочери от Гарика Харламова

Кристина Асмус поделилась радостью в своих социальных сетях, поздравив свою дочь Настю с 11-летием. Актриса разместила несколько фотографий, среди которых были снимки дочери в модных нарядах и с легким макияжем, а также кадры из их совместного путешествия. Кроме того, Асмус отметила успехи Насти в гимнастике, которой девочка занимается уже долгое время.

Кристина Асмус выразила глубокую любовь и восхищение своей дочерью Настей, отметив, что та быстро растет и помогает окружающим замечать красоту мира. Актриса призналась, что чувствует себя недостойной сравнения с дочерью, подчеркнув ее чистоту, смелость и чувствительность.