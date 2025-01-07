Муцениеце отпустила дочку Мию к Прилучному на Рождество на фоне судебных тяжб

Павел Прилучный поделился фотографией со своей 8-летней дочерью Мией в социальных сетях. Девочка, проживающая с мамой, актрисой Агатой Муцениеце, проводит оставшиеся дни каникул вместе с отцом. Семейство решило провести время интересно и отправилось кататься на колесе обозрения. Улыбка Мии говорит о том, что ей очень понравилось это занятие.

У Павла и Агаты двое детей — Мия и ее старший брат Тимофей. Мальчик предпочел остаться с отцом и его нынешней супругой, Зепюр Брутян. Тем не менее, в октябре 2024 года Головинский районный суд Москвы постановил, что подросток должен проживать с матерью до окончания судебного процесса по алиментам между Агатой и Павлом.

Несмотря на решение суда, Павел пока не вернул сына матери. Как сообщила Агата, она не планирует приезжать за Тимофеем с судебными приставами, опасаясь причинить ребенку дополнительные эмоциональные переживания, и ждет его возвращения домой.

Пользователи Сети выразили обеспокоенность тем, почему Агата Муцениеце так спокойно реагирует на разлуку с детьми. Она не поехала забирать домой сына Тимофея и отпускает дочку Мию в дом мачехи Зепюр Брутян, словно не переживая о том, вернется ли ребенок жить к ней или тоже выберет вторую сторону.