Иван Ургант впервые высказался о судьбе своего шоу: «Вечерний Ургант», вы знаете, честно говоря, не закрылся»

На телеканале ТНТ после закрытия вечернего шоу Первого канала появился аналогичный формат программы под названием «Шоу Воли», где ведущим стал Павел Воля. Иван Ургант, будучи гостем на YouTube-канале «Плюшки», выразил надежду на возможное возвращение проекта, связанного с его именем.

Он уточнил, что «Вечерний Ургант» фактически не закрыт, однако телеведущему напомнили о существовании «Шоу Воли» на ТНТ, подметив, что тот органично смотрится в программе. Иван Ургант отреагировал на это заявление, подчеркнув, что «Шоу Воли» и «Вечерний Ургант» — совершенно разные проекты, ведущиеся на разных каналах.

«Вечерний Ургант», вы знаете, честно говоря, не закрылся. Вы тут ошибаетесь, потому что Павел ведет другую программу на другом серьезном канале, которая ничем не напоминает ту передачу, которую мы обсуждаем», - говорит Иван Ургант.

Также Урганту напомнили о завершении другого популярного телешоу, которое он вел, — кулинарной программе «Смак». Иван объяснил, что проект завершился естественным образом спустя 13 лет, когда иссякло и желание работать над ним, и необходимые ресурсы. Он сравнил завершение программы с тем, как будто часы показывают 23:00.

Последние два года Ургант занимается проведением корпоративных мероприятий и частных вечеринок. Телеведущий отвергает все обвинения, выдвинутые против него общественными деятелями, подчеркивая свою любовь к России. Его отец, Андрей Ургант, подтвердил намерение сына продолжить карьеру в России, уточнив, что временная приостановка работы над программой произошла по независящим от Ивана обстоятельствам.