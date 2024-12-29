Елизавета Боярская впервые показала 6-летнего сына Григория от Максима Матвеева

Елизавета Боярская впервые продемонстрировала лицо своего младшего сына Григория, которого родила в браке с Максимом Матвеевым, известным по сериалу «Триггер». Актриса сообщила, что посетила семейный спектакль с участием своего отца, и поделилась фотографиями с 6-летним сыном в социальных сетях.
«Вчера наши дети впервые увидели дедушку на сцене родного театра Ленсовета! Мы счастливы. С днём рождения, любимый папочка», — написала знаменитость.
Во время представления Елизавета находилась в ложе с шестилетним Григорием, в то время как её старший сын Андрей наблюдал за выступлением деда из партера. После окончания спектакля в театре собрались близкие друзья, коллеги и родственники Михаила Боярского, чтобы отпраздновать его 75-летний юбилей. Поклонники обратили внимание на то, что младший сын Елизаветы Боярской как две капли воды похож на свою маму. У мальчика точно такие же ямочки на щечках, когда он улыбается. Многие подметили, что одного взгляда достаточно, чтобы рассмотреть семейные черты Боярских.
Елизавета Боярская привела сына Григория на спектакль в театр. Фото: соцсети
Елизавета Боярская вышла замуж за Максима Матвеева в 2010 году. Их знакомство произошло на пробах фильма «Не скажу». Актриса призналась, что сразу влюбилась в будущего мужа, хотя у него на тот момент не возникало подобных чувств, так как он был женат на актрисе Яне Сексте. Однако во время съемок между ними завязался роман, и в 2009 году Матвеев развелся с супругой, а спустя год официально оформил отношения с Елизаветой Боярской.
Михаил Боярский поделился воспоминаниями о том, как Максим Матвеев просил руки его дочери. По его словам, Максим пришел с цветами и тортом, и, несмотря на уверенность молодого человека, отец Елизаветы оказался в замешательстве.
Михаил Боярский признался, что был больше растерян, чем Максим Матвеев, когда тот приходил просить руки его дочери. Несмотря на уверенный вид Максима, сам Михаил чувствовал себя неловко, будучи одетым в халат. Он задумывался, как правильно поступить в такой ситуации: предложить икону, пожать руку или поцеловать.