Елизавета Боярская впервые показала 6-летнего сына Григория от Максима Матвеева

Елизавета Боярская вышла замуж за Максима Матвеева в 2010 году. Их знакомство произошло на пробах фильма «Не скажу». Актриса призналась, что сразу влюбилась в будущего мужа, хотя у него на тот момент не возникало подобных чувств, так как он был женат на актрисе Яне Сексте. Однако во время съемок между ними завязался роман, и в 2009 году Матвеев развелся с супругой, а спустя год официально оформил отношения с Елизаветой Боярской.

Михаил Боярский поделился воспоминаниями о том, как Максим Матвеев просил руки его дочери. По его словам, Максим пришел с цветами и тортом, и, несмотря на уверенность молодого человека, отец Елизаветы оказался в замешательстве.

Михаил Боярский признался, что был больше растерян, чем Максим Матвеев, когда тот приходил просить руки его дочери. Несмотря на уверенный вид Максима, сам Михаил чувствовал себя неловко, будучи одетым в халат. Он задумывался, как правильно поступить в такой ситуации: предложить икону, пожать руку или поцеловать.