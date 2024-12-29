Прохор Шаляпин унизил ребят из «Фабрики звезд»: «Я не хочу ваши сморщенные лица видеть даже»

Прохор Шаляпин подверг критике бывших участников проекта «Фабрика звезд», высказавшись о их внешности и отсутствии таланта. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

Шаляпин выступил в качестве гостя утреннего шоу «1+1» на Новом радио, где сделал ряд резких замечаний в адрес своих коллег по музыкальному цеху.

«У нас много красивых девушек, которые совсем не умеют петь, но компенсируют это своей внешностью. Но хочу предупредить: молодость проходит, и что дальше? Дальше будет пустота», — выразил свое негодование Прохор.

Критике подверглись и участники проекта «Фабрика звезд», который помог Шаляпину стать известным. Он занял четвертое место в шестом сезоне шоу.

«Я говорю: ребят, я не с вами, я молодежь, а вы уже кто? Я не хочу ваши сморщенные лица видеть даже», - отметил Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин выразил сожаление по поводу судьбы многих выпускников «Фабрики звезд», отмечая, что они потеряли актуальность с течением времени. Он предположил, что вскоре ему, возможно, придется помогать им финансово, поскольку их карьера пошла на спад. Шаляпин подчеркнул, что, несмотря на общее прошлое, он ощущает себя молодым и успешным, в отличие от своих бывших коллег, внешность которых, по его мнению, уже не соответствует требованиям индустрии.