Бывшая жена футболиста Нигматуллина отобрала у него недвижимость на 200 млн рублей

Известный бывший вратарь российской сборной, а также клубов «Локомотив» и ЦСКА Руслан Нигматуллин столкнулся с серьезными финансовыми потерями в результате бракоразводного процесса с бывшей женой Еленой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в ходе судебных разбирательств спортсмен лишился имущества общей стоимостью около 200 миллионов рублей.
Нигматуллин заявил, что его бывшая супруга присвоила всю недвижимость, которая была совместно нажита за 27 лет совместной жизни. Спортсмен пытался урегулировать ситуацию мирным путем, предлагая жене 70% от общего имущества, но предложение было отклонено.
Экс-вратарь выразил свое возмущение произошедшим, отметив, что чувствует себя обманутым. Он подчеркнул, что его бывшая супруга, находясь за пределами страны, полагает, что может избежать любой ответственности.
Кроме того, Нигматуллин упомянул, что договаривался с экс-женой о продаже недвижимости в столице, однако деньги так и не были переданы ему. По его словам, Елена перевела 96 миллионов рублей на счет своего отца, а оставшуюся сумму просто присвоила. Эти действия, по мнению бывшего футболиста, представляют собой акт мошенничества.
На данный момент продолжается судебный процесс по разделу двух квартир — одной в Москве, другой в Майами, а также парковочных мест. Стоит отметить, что ранее Нигматуллин уже высказывал намерения подать заявление в правоохранительные органы против своей бывшей жены, обвиняя ее в мошеннических действиях.
Руслан Нигматуллин, Елена Нигматуллина с детьми Русланом и Марселем. Фото: соцсети
Существует мнение, что развод Руслана Нигматуллина с его бывшей женой Еленой мог произойти из-за его отношений с 21-летней телеведущей Эвелиной Сынчей. Слухи о возможной неверности Нигматуллина появились еще раньше, особенно после его интервью изданию Sport-Express в 2022 году. В нем он высказал неоднозначное мнение о супружеской верности, заявив, что иногда измены могут даже улучшить отношения. Он добавил, что многое зависит от мудрости женщины, ее способности справляться с трудностями в семейной жизни и направлять негативные моменты в правильное русло. Если же женщина реагирует слишком резко, то, по его словам, такие отношения сложно сохранить.
После публикации этого интервью Нигматуллин утверждал, что его слова были неправильно интерпретированы, и из-за этого возникли проблемы в его браке. Позже издание опубликовало текст с извинениями перед ним.