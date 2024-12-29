Бывшая жена футболиста Нигматуллина отобрала у него недвижимость на 200 млн рублей

Известный бывший вратарь российской сборной, а также клубов «Локомотив» и ЦСКА Руслан Нигматуллин столкнулся с серьезными финансовыми потерями в результате бракоразводного процесса с бывшей женой Еленой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в ходе судебных разбирательств спортсмен лишился имущества общей стоимостью около 200 миллионов рублей.

Нигматуллин заявил, что его бывшая супруга присвоила всю недвижимость, которая была совместно нажита за 27 лет совместной жизни. Спортсмен пытался урегулировать ситуацию мирным путем, предлагая жене 70% от общего имущества, но предложение было отклонено.

Экс-вратарь выразил свое возмущение произошедшим, отметив, что чувствует себя обманутым. Он подчеркнул, что его бывшая супруга, находясь за пределами страны, полагает, что может избежать любой ответственности.

Кроме того, Нигматуллин упомянул, что договаривался с экс-женой о продаже недвижимости в столице, однако деньги так и не были переданы ему. По его словам, Елена перевела 96 миллионов рублей на счет своего отца, а оставшуюся сумму просто присвоила. Эти действия, по мнению бывшего футболиста, представляют собой акт мошенничества.

На данный момент продолжается судебный процесс по разделу двух квартир — одной в Москве, другой в Майами, а также парковочных мест. Стоит отметить, что ранее Нигматуллин уже высказывал намерения подать заявление в правоохранительные органы против своей бывшей жены, обвиняя ее в мошеннических действиях.