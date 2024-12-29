Алексей Чадов провел уикенд вместе с 10-летним сыном Федором от Агнии Дитковските

Алексей Чадов, известный благодаря роли в фильме «9 рота», представил публике своего повзрослевшего сына от актрисы Агнии Дитковските. Артист вместе с 10-летним Федором прогулялся по центру Москвы и опубликовал редкие фотографии с сыном в социальных сетях.

Под постом актер оставил короткое поздравление: «С наступающим!». Федор сейчас обучается в Первой московской гимназии. Ранее Чадов упоминал, что до третьего класса мальчик учился в небольшой частной школе, однако позже родители приняли решение перевести его.

Роман между Алексеем Чадовым и Агнией Дитковските начался еще во время съемок картины «Жара». Спустя три года после начала отношений пара распалась, но вскоре восстановила связь и в 2012 году официально вступила в брак. Однако через год после рождения сына артисты снова развелись.