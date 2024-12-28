Вячеслав Малежик: «Отдаю себе отчет, что я уже не молодой и переболевший инсультом»

Известный композитор и исполнитель Вячеслав Малежик в феврале отметит свое 78-летие. В канун этой даты Вячеслав Малежик написал новую песню на тему актуальных событий в мире.
Новое творение мэтра по достоинству оценили поклонники. Между тем, сам Вячеслав Малежик дал понять, что относится к восторженным отзывам фанатов с известной долей скепсиса. Ведь это же фанаты и ждать от них ничего, кроме дифирамбов и не стоит. По словам Малежика, оценки, которые его творчеству дают поклонники, нельзя считать объективными.
Вячеслав Малежик в беседе с
«Я отдаю себе отчет, что я уже не молодой, да и переболевший инсультом. От меня в общем-то никто уже ничего не ожидает», — сказал Вячеслав Малежик.