Вячеслав Малежик: «Отдаю себе отчет, что я уже не молодой и переболевший инсультом»

Известный композитор и исполнитель Вячеслав Малежик в феврале отметит свое 78-летие. В канун этой даты Вячеслав Малежик написал новую песню на тему актуальных событий в мире.

Новое творение мэтра по достоинству оценили поклонники. Между тем, сам Вячеслав Малежик дал понять, что относится к восторженным отзывам фанатов с известной долей скепсиса. Ведь это же фанаты и ждать от них ничего, кроме дифирамбов и не стоит. По словам Малежика, оценки, которые его творчеству дают поклонники, нельзя считать объективными.

Вячеслав Малежик в беседе с MK.RU уточнил, что трезво оценивает себя и свои возможности.