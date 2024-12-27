Анатолий Цой обзавелся домашними питомцами: «Купил двух декоративных крольчат»

Известный исполнитель Анатолий Цой поделился своими планами на празднование Нового года и объяснил, почему поклонники в Интернете в уходящем году поздравляли его с «двойней».

Оказывается, Анатолий Цой неравнодушен к домашним животным и уже давно мечтал завести себе питомца. В уходящем году он все-таки решился и приобрел парочку забавных крольчат. Парочку, чтобы животным не было скучно.

«В этом году купил двух декоративных крольчат. Люблю животных, но пока не решился взять кого-то покрупнее», — поделился новостью о пополнении Анатолий Цой с MK.RU.

Что же касается встречи Нового года, то скорее всего в этот волшебный момент Анатолий Цой будет находиться на сцене. Такова судьба всех востребованных артистов!