Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования песен «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он обвиняет создателей картины «Слово пацана. Кровь на асфальте» в незаконном использовании популярных композиций коллектива «Ласковый май» в сериале.
Андрей Разин утверждает, что является исключительным автором песен знаменитой группы.
По словам Андрея Разина, супруга исполнителя Юрия Шатунова Светлана разрешила создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» использовать произведения группы «Ласковый май» без надлежащих юридических полномочий.
Андрей Разин, как сообщает
«Потребую огромные штрафы и компенсацию от прибыли с оборота проката этой картины», — заявил Андрей Разин.