Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана» из-за использования песен «Ласкового мая»

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Продюсер Андрей Разин заявил, что намерен добиться уголовного наказания для тех, кто, по его мнению, незаконно разрешил использовать в сериале хиты группы «Ласковый май».

Продюсер Андрей Разин подал иск в Арбитражный суд Москвы. Он обвиняет создателей картины «Слово пацана. Кровь на асфальте» в незаконном использовании популярных композиций коллектива «Ласковый май» в сериале.

Андрей Разин утверждает, что является исключительным автором песен знаменитой группы.

По словам Андрея Разина, супруга исполнителя Юрия Шатунова Светлана разрешила создателям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» использовать произведения группы «Ласковый май» без надлежащих юридических полномочий.

Андрей Разин, как сообщает MK.RU, намерен добиться признания соглашения о передаче прав на использование песен недействительным. Кроме того, он требует привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Потребую огромные штрафы и компенсацию от прибыли с оборота проката этой картины», — заявил Андрей Разин.

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