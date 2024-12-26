Друг Яниса Тиммы лично привез его собаку отцу баскетболиста из Майами в Париж

Недавно близкий друг Яниса Тиммы рассказал о неприятном инциденте, связанным со смертью владельца собаки. Когда Марк обратился к человеку, который временно присматривал за питомцем, с просьбой передать ему собаку, тот вместо выражения сочувствия назвал цену — 1800 долларов. Это вызвало возмущение у друга Тиммы, который отметил, что дело вовсе не в деньгах, а в отсутствии человеческих чувств у этого мужчины.

Отец Яниса попросил Марка доставить собаку по кличке Бу ему в память о сыне. Марк решил сначала передать собаку своим подписчикам, которые собирались лететь тем же рейсом, однако позже передумал и сам отправился в путешествие. В итоге он встретил родителя экс-супруги Седоковой во Франции и передал ему собаку вместе с собранными деньгами.

«У меня аж слезы от всей этой движухи. Вы представить себе не можете, что такое перевезти питбуля из США в Европу в салоне самолета, который не выполняет команды», - говорит друг Яниса Тиммы.

В своем блоге Марк поделился эмоциями после завершения поездки. Он признался, что эта миссия оказалась крайне сложной, особенно учитывая то, что собака породы питбуль плохо слушалась команд в самолете. Тем не менее, Марк был счастлив, что смог успешно завершить свою миссию и вернуть собаку семье Тиммы.