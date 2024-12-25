«Я такой придира!»: Киркоров признался, что три года делает ремонт в своей студии, куда не может въехать

До наступления Нового года осталась всего неделя, и звезды российского шоу-бизнеса спешат завершить все незаконченные дела, посетить оставшиеся премьеры и светские мероприятия. Последние недели оказались насыщены событиями с отчетливым новогодним настроением. Одним из самых активных участников предпраздничных мероприятий стал Филипп Киркоров, который буквально не пропускает ни одного важного события.

Особенно запомнилось его появление на премьере фильма, где он рассказал о своем участии в кинопроекте и продемонстрировал необычную сумочку в виде игрушки, в которой, по его словам, хранятся ключи от квартиры.

«В ней ключи от квартиры, где деньги лежат. У меня пока одна квартира, а в свою студию я никак не могу переехать, потому что ремонт уже три года идет. Я такой придира!» - приводит mk.ru слова Филиппа Киркорова.

Позже Киркоров раскрыл, что его решение сыграть роль Раисы Захаровны в фильме «Небриллиантовая рука» было своеобразной данью памяти великой актрисе Людмиле Гурченко.

Алексей Воробьев, вернувшись из США, также привлек внимание журналистов. Он поделился планами на Новый год, сказав, что хотел бы насладиться путешествием на старом поезде, полюбовавшись зимними пейзажами.

Катя Лель, как обычно, сияющая и радостная, рассказала о своих планах на Новый год, отметив, что собирается провести праздник дома в кругу семьи. Телеведущая Регина Тодоренко, сменившая имидж, поразила публику новой короткой стрижкой и элегантным платьем в стиле «Великий Гэтсби». Вместе с мужем Владом Топаловым она поделилась планами на праздничные дни, включая приготовление новогоднего ужина всей семьей.

Вечеринка завершилась традиционным новогодним столом в советском стиле, где звезды могли попробовать оливье, мимозу, пирожки и другие традиционные блюда.