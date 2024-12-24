Федосеева-Шукшина хочет отдать всю пенсию на похороны умершей в 26 лет Фрейи Зильбер

Лидия Федосеева-Шукшина глубоко переживает известие о смерти Фрейи Зильбер. Знаменитая советская актриса готова пожертвовать последние сбережения на организацию похорон 26-летней девушки.
Как сообщила близкий друг и адвокат артистки Юлия Вербицкая-Линник, Лидия Николаевна искренне сочувствует семье Фрейи и благодарна девушке за рождение замечательного правнука. Она сожалеет, что не имела возможности познакомиться с Фрейей лично и направить ее на правильный путь, став частью их большой семьи. Лидия Федосеева-Шукшина не винит в случившемся Марию Шукшину и готова совместно с Ольгой Шукшиной оказывать любую помощь в воспитании правнука, включая финансовую поддержку, если потребуется.
«Лидия Николаевна очень сострадает семье Фрейи и благодарна ей за чудесного правнука. Она очень жалеет, что не была с ней знакома и не смогла наставить ее на путь истинный, не вразумила стать частью их большой семьи», — заявила адвокат и близкая подруга артистки Юлия Вербицкая-Линник.
Невестка Марии Шукшиной умерла от передозировки наркотиков, ее тело обнаружили в Санкт-Петербурге. Как отметила Юлия Вербицкая-Линник, Лидия Николаевна, комментируя трагическое событие, сказала: «Причина этой ужасной трагедии заключается в одном: в отсутствии любви».
Известная семья узнала о существовании Фрейи Зильбер в 2017 году, когда она появилась на шоу Андрея Малахова и объявила, что родила ребенка от сына Марии Шукшиной, Макара Касаткина. Результаты теста ДНК подтвердили их родственную связь.
Мария Шукшина с внуком. Фото: соцсети
Жизнь Фрейи Зильбер в последнее время катилась вниз: она страдала от нехватки средств, зарабатывала случайными способами и просила подписчиков помочь ей хоть немного деньгами, чтобы накопить на поездку в Москву.
Фрейя уверяла своих подписчиков, что хочет посетить своего сына Марка, но на самом деле она так и не приехала к нему. Сейчас мальчику шесть лет, и он живет с няней, которую нашла для него бабушка, Мария Шукшина. Отец Марка, Макар Касаткин, мало интересуется жизнью сына, как рассказала его нынешняя жена Илона, которая сочувствует мальчику. Фактически, ребенок остался сиротой.