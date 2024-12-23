Наталья Фатеева раскрыла размер своей пенсии: «36 тысяч рублей»

23 декабря звезда советского кино, неподражаемая Наталья Фатеева отмечает свой юбилей. Актрисе исполнилось 90 лет. Впрочем, к своей солидной дате Наталья Фатеева относится без пиитета. Она заявила, что не видит большой разницы между 89 и 91 годами.

В день своего юбилея Наталья Фатеева раскрыла, на какие деньги живет. По словам актрисы, размер ее пенсии от государства составляет 36 тысяч рублей.

«Я получаю пенсию 36 тысяч рублей, которую не пересматривают. Моя знакомая, работавшая курьером в Метрострое, получает 34 тысячи», — рассказала Наталья Фатеева в беседе с MK.RU.

Актриса отметила, что без дополнительных надбавок, предоставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным (30 тысяч рублей) и председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым (20 тысяч рублей), ее финансовое положение было бы катастрофическим.