Янис Тимма пытался покончить с собой в США месяц назад

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря, после дня рождения своей бывшей жены, певицы Анны Седоковой. Ради нее он специально прилетел в Москву из Майами, но так и не сумел добиться взаимности.

Сейчас выясняется, что это была уже не первая попытка Яниса Тиммы уйти их жизни. Спортсмен пытался совершить суицид перед разводом с Анной Седоковой в их квартире в Майами.

«Янис более месяца назад в нашем доме в Майами в прямом эфире уже пытался себя убить», — рассказала MK.RU соседка звездной пары по имени Лаура.

Женщина добавила, что Янис Тимма был очень тихим и неразговорчивым парнем. Они довольно часто пересекались во дворе, когда гуляли с собаками.

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Лаура призналась, что ей нравилась пара Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Они гармонично смотрелись вместе и казалось, что счастливы. Женщина не верила в возможность их разрыва и надеялась, что они воссоединятся после размолвки, поскольку было очевидно, что чувства между ними не угасли.