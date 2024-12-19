Знакомый Яниса Тиммы объяснил, почему у его семьи не оказалось денег на похороны
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: соцсети Анны Седоковой
В окружении покойного баскетболиста Яниса Тиммы вновь попытались обвинить во всех грехах его бывшую жену Анну Седокову.
После трагической гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы возник вопрос о том, почему у его семьи не было денег на его похороны. Знакомый погибшего прояснил эту ситуацию.
По словам источника, деньги на похороны Яниса Тиммы в Риге были собраны в первый же день. Сбор организовал местный бизнесмен, к которому присоединились друзья и коллеги-баскетболисты. Однако у многих возник вопрос, почему у семьи баскетболиста Яниса Тиммы не оказалось собственных средств.
Знакомый объяснил, что в последнее время Янис Тимма жил в Майами, где арендовал квартиру за значительную сумму. Не имея стабильного игрового времени, его финансовые возможности были ограничены. Кроме того, он жил со своей супругой Анной Седоковой, на которую, вероятно, также тратил деньги.