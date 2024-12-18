Младшая дочь Эммануила Виторгана Клара: «У меня много косметики, няня подарила»

Актер Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик часто выходят в свет вместе со своими маленькими дочками — Кларой, которой скоро исполнится семь лет, и пятилетней Кларой.
Так, накануне пара вместе с малышками появилась на премьере фильма под названием «Новогоднее чудо». Таким чудом Эммануил Виторган, которому 22 декабря исполнится 85 лет, считает рождение двух своих дочерей.
Кстати, пятилетняя Клара оказалась девочкой очень общительной. Как сообщает
Клара добавила, что мальчик он очень воспитанный и ведет себя хорошо.
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Дочери Эммануила Виторгана и Ирины Млодик Этель и Клара. Фото: соцсети Ирины Млодик
Затем Кларочка дала понять, что растет настоящей кокеткой. И в ее девичьем арсенале уже присутствует косметика.
«У меня много косметики. Три помады, тени и пудра — няня подарила. И две волшебные палочки. Они исполняют желание», — поделилась Клара Виторган.
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