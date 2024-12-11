79-летний Петросян сказал правду о браке с Брухуновой, которая моложе на 44 года: «У нас полное взаимопонимание»

35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова известна своим увлечением театром. Она часто посещает спектакли и делится отзывами с подписчиками, рекомендуя те постановки, которые достойны внимания. Помимо этого, Татьяна привлекает внимание своими уникальными образами, которые она публикует в социальных сетях. В ее гардеробе преобладают вещи русских дизайнеров, однако встречаются и изделия известных мировых брендов, таких как Miu Miu, Dior и Maison Margiela.

Евгений Петросян неоднократно выражал свою любовь к жене, несмотря на значительную разницу в возрасте. В разговоре с Романом Костомаровым он подчеркнул, что возраст не является препятствием для настоящих чувств. В их отношениях царит гармония и спокойствие. Артист также отметил, что благодарен судьбе за возможность создать семью и воспитывать своих детей. Он выразил надежду, что сможет вырастить их до зрелого возраста.