79-летний Петросян сказал правду о браке с Брухуновой, которая моложе на 44 года: «У нас полное взаимопонимание»

35-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова известна своим увлечением театром. Она часто посещает спектакли и делится отзывами с подписчиками, рекомендуя те постановки, которые достойны внимания. Помимо этого, Татьяна привлекает внимание своими уникальными образами, которые она публикует в социальных сетях. В ее гардеробе преобладают вещи русских дизайнеров, однако встречаются и изделия известных мировых брендов, таких как Miu Miu, Dior и Maison Margiela.
Евгений Петросян неоднократно выражал свою любовь к жене, несмотря на значительную разницу в возрасте. В разговоре с Романом Костомаровым он подчеркнул, что возраст не является препятствием для настоящих чувств. В их отношениях царит гармония и спокойствие. Артист также отметил, что благодарен судьбе за возможность создать семью и воспитывать своих детей. Он выразил надежду, что сможет вырастить их до зрелого возраста.
«Любви все возрасты покорны, я ощутил это, и очень признателен Господу, что он мне предоставил такую возможность. У нас полное взаимопонимание, и я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад этому», — откровенничает 79-летний артист.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом и дочкой Матильдой. Фото: соцсети
Петросян признал, что его предыдущие четыре брака распались из-за чрезмерного увлечения работой. Он был настолько погружен в карьеру, что уделял мало внимания семье. По его мнению, именно эта зацикленность на карьере привела к краху предыдущих отношений.
Стоит отметить, что в браке с Татьяной Брухуновой у Петросяна родились двое детей: четырехлетний сын Ваган и годовалая дочка Матильда. Предыдущей женой артиста была юмористка Елена Степаненко, с которой он прожил 33 года. Однако, как выяснилось позднее, последние 15 лет они фактически не жили вместе.
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