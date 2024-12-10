Лежавший в подъезде Борис Щербаков пожаловался на сильные боли в челюсти

Актер Борис Щербаков испытывает сильные болевые ощущения в области челюсти после проведенной операции. Накануне ему сделали операцию по репозиции челюсти с левой стороны лица, в ходе которой фрагменты кости были сопоставлены и зафиксированы спицей. Хирургическое вмешательство продлилось около 10 минут и прошло успешно, однако позже актер начал испытывать боль, что затрудняет речь и прием пищи.

Сын актера, Василий Щербаков, сообщил изданию SHOT, что состояние его отца находится под контролем врачей, которые тщательно отслеживают процесс восстановления. Спицы останутся у актера примерно на две недели, после чего их удалят.

Ранее сообщалось, что Бориса Щербакова срочно госпитализировали после того, как его обнаружили лежащим на лестничной площадке подъезда его московского дома. Артист почувствовал себя плохо и упал. Родственники вызвали скорую помощь ночью, врачи оперативно прибыли на место происшествия, оказали необходимую помощь и доставили актера в НИИ имени Склифосовского. Впоследствии его перевели в другое медицинское учреждение для продолжения лечения.

Один из соседей семейной пары высказал предположение, что проблемы со здоровьем актера связаны с курением. Он напомнил, что в сентябре актера уже госпитализировали из-за сердечного приступа, и врачи настоятельно рекомендовали ему бросить курить. Сосед добавил, что актер курит крепкие сигареты с высоким содержанием никотина, что, вероятно, негативно сказывается на его здоровье, пишет mk.ru .