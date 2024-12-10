Светлана Лобода готова петь для россиян за границей целых 60 минут за 15 млн рублей

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода, которая неплохо зарабатывала, выступая в России, сейчас согласна петь перед россиянами только за границей. Артистка в свое время близко дружила с Аллой Пугачевой, та пророчила Лободе большое будущее, считая певицу едва ли не своей преемницей. Светлана часто гостила в подмосковном особняке Примадонны в деревне Грязь. Однако сейчас Алла Борисовна живет на Кипре с 11-летними двойняшками Гарри и Лизой, а Светлана Лобода пытается зарабатывать на гастролях за границей.

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Как пишет Telegram-канал SHOT, Светлана Лобода готова дать частное выступление за 15 млн рублей. Концерт будет длиться около 60 минут. За это певица просит внушительную сумму. Также артистка включили в свой райдер 16 номеров в пятизвездочном отеле для команды из 18 человек. Светлана Лобода требует, чтобы один номер был класса люкс, второй — полулюкс, а остальные могут быть стандартные.

В требованиях певицы Светланы Лобода к организации поездок указано, что она и два ее помощника должны путешествовать исключительно бизнес-классом, тогда как остальная часть команды может лететь экономическим классом. Кроме того, если выступление планируется после личных дел артистки, находящихся неподалеку от места мероприятия, она готова оплатить только половину стоимости перелета.