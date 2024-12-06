Борис Щербаков получил тяжелые травмы, вернувшись с праздничного мероприятия

Известный артист Борис Щербаков, которому 11 декабря исполнится 75 лет, судя по всему, свой юбилей проведет в клинике. Накануне Борис Щербаков был госпитализирован из подъезда своего дома на улице Тверской с тяжелыми травмами головы и лица.
Сообщается, что у Бориса Щербакова множественные повреждения костей лица. Актер потерял сознание в подъезде и рухнул с лестницы.
Как сообщает
Поздно вечером Борис Щербаков и его жена вернулись с какого-то мероприятия в хорошем расположении духа. В руках у супругов были пакеты и букеты цветов.
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По словам соседа, Борис Щербаков и супруга звезды были слегка навеселе.
«Походка немного неровная, легкий шлейф от алкоголя», — поделился мужчина с журналистами.
Как упал Борис Щербаков, соседи не видели. О том, что артист получил травму, и скорая увезла его в больницу, узнали уже утром.
Кстати, на место выезжала и полиция. Поскольку сначала были подозрения в том, что на Бориса Щербакова совершено нападение.
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