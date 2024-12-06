Борис Щербаков получил тяжелые травмы, вернувшись с праздничного мероприятия

Известный артист Борис Щербаков, которому 11 декабря исполнится 75 лет, судя по всему, свой юбилей проведет в клинике. Накануне Борис Щербаков был госпитализирован из подъезда своего дома на улице Тверской с тяжелыми травмами головы и лица.

Сообщается, что у Бориса Щербакова множественные повреждения костей лица. Актер потерял сознание в подъезде и рухнул с лестницы.

Как сообщает MK.RU , из разговоров с соседями Бориса Щербакова и его супруги стали известны пикантные детали госпитализации именитого артиста.

Поздно вечером Борис Щербаков и его жена вернулись с какого-то мероприятия в хорошем расположении духа. В руках у супругов были пакеты и букеты цветов.

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По словам соседа, Борис Щербаков и супруга звезды были слегка навеселе.

«Походка немного неровная, легкий шлейф от алкоголя», — поделился мужчина с журналистами.

Как упал Борис Щербаков, соседи не видели. О том, что артист получил травму, и скорая увезла его в больницу, узнали уже утром.

Кстати, на место выезжала и полиция. Поскольку сначала были подозрения в том, что на Бориса Щербакова совершено нападение.