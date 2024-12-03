Евгений Цыганов спел с дочерью Полиной от Ирины Леоновой на открытии фестиваля «Зимний»

Третий Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» стартовал в кинотеатре «Художественный». На торжественном открытии мероприятия присутствовали многие известные личности. Ведущими вечера стали актер Евгений Цыганов и его дочь Полина, которая, следуя примеру родителей, выбрала карьеру в мире кино. Они радушно поприветствовали гостей и исполнили совместную композицию.
Цыганов обратился к публике с теплыми словами, пожелав, чтобы дух рока и мечты сопровождали участников не только на сцене, но и на протяжении всего фестиваля. Также актер представил зрителям своих повзрослевших сыновей, рожденных в союзе с Ириной Леоновой. Старший сын Евгения Цыганова Никита стал статным юношей, а его сестра Полина красивой утонченной девушкой. На мероприятии актер даже спел с повзрослевшей наследницей.
Дочка Евгения Цыганова Полина. Фото: соцсети
Среди гостей фестиваля можно было заметить множество звезд отечественного кинематографа, таких как Ирина Розанова, Екатерина Волкова, Дарья Повереннова, Сабина Ахмедова, Лянка Грыу, Ирина Безрукова, Светлана Камынина, Анна Банщикова, Елена Панова, Ольга Ломоносова, Елена Валюшкина и другие.
Завершая официальную часть мероприятия, программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая выразила благодарность продюсерам и режиссерам за доверие и сотрудничество. Она подчеркнула уникальность конкурсной программы и выразила надежду, что как можно большее количество зрителей смогут оценить представленные фильмы. Мокрицкая также пообещала продолжить традиции советского и российского авторского кинематографа.
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