Евгений Цыганов спел с дочерью Полиной от Ирины Леоновой на открытии фестиваля «Зимний»

Третий Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» стартовал в кинотеатре «Художественный». На торжественном открытии мероприятия присутствовали многие известные личности. Ведущими вечера стали актер Евгений Цыганов и его дочь Полина, которая, следуя примеру родителей, выбрала карьеру в мире кино. Они радушно поприветствовали гостей и исполнили совместную композицию.

Цыганов обратился к публике с теплыми словами, пожелав, чтобы дух рока и мечты сопровождали участников не только на сцене, но и на протяжении всего фестиваля. Также актер представил зрителям своих повзрослевших сыновей, рожденных в союзе с Ириной Леоновой. Старший сын Евгения Цыганова Никита стал статным юношей, а его сестра Полина красивой утонченной девушкой. На мероприятии актер даже спел с повзрослевшей наследницей.