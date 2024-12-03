Телегин снова запретил 7-летней дочери Таисии от Пелагеи поехать с мамой за границу на каникулы

Бывший хоккеист Иван Телегин преподнес своей дочери от Пелагеи неприятный сюрприз накануне новогодних праздников, добившись через суд повторного запрета на выезд ребенка за границу. Напомним, что ранее девочка не смогла отправиться на отдых в Турцию с бабушкой из-за аналогичного запрета, установленного по инициативе Ивана. Этот случай вызвал сильные эмоции у всей семьи, так как решение суда оказалось для них полной неожиданностью.

Теперь, спустя несколько месяцев, адвокаты Пелагеи сумели добиться снятия запрета, однако Телегин подал апелляцию, и Московский областной суд вновь поддержал его требования. В результате, запланированная поездка на зимние каникулы сорвана. Телегин объясняет свое решение опасениями, что бывшая жена может увезти дочь навсегда, хотя гастрольный график Пелагеи расписан на месяцы вперед исключительно в пределах страны.

Представитель певицы Филипп Рябченко прокомментировал ситуацию, выразив недоумение по поводу действий Телегина, который, по его мнению, мстит бывшей супруге, игнорируя интересы собственной дочери. За последние восемь месяцев Телегин ни разу не попытался извиниться перед девочкой за случившееся, хотя она продолжала ждать от него какого-либо знака внимания. Отмечается, что мужчина проявляет интерес к дочери только в преддверии судебных заседаний.

Адвокаты Пелагеи намерены обжаловать последнее судебное решение, считая, что права отца, практически не принимающего участия в жизни дочери, не должны ставиться выше интересов ребенка.