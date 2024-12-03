Дочь Волочковой почувствовала себя чужой в семье отца, когда у Вдовина родились двое сыновей от Николаевой

В свои 19 лет Ариадна Волочкова хочет жить отдельно со своим молодым человеком, с которым она уже познакомила свою маму. Анастасия Волочкова рада тому, что ее дочь решила оставить семью отца.

По словам балерины, Ариадна почувствовала себя некомфортно, живя с отцом, Игорем Вдовиным, особенно после того, как его супруга Елена Николаева родила ему второго ребенка весной. Волочкова подчеркнула, что всегда обеспечивала дочь всем необходимым, включая одежду, игрушки и лучших нянь. Балерина отметила, что, несмотря на сложные моменты в их отношениях, особенно когда Ариадна начала жить с отцом, она решила подождать и дать дочери возможность самой понять ситуацию. Волочкова добавила, что внимание Николая Баскова к ее дочери было больше, чем со стороны отца, так как тот был занят своими семейными делами. Когда в семье Игоря появились еще дети, Ариадна осознала, что чувствует себя там посторонней, и стала ближе к маме.

«У нас очень доверительные отношения, а были сложнейшие. Особенно ужесточились, когда она стала жить с папой, его семьей. Она сначала думала, что там будут деньги и прочее. Я понимала, что это некое предательство с ее стороны», - рассказала Анастасия Волочкова в YouYube-шоу «PROжизнь».

Анастасия Волочкова выразила радость от того, что ее дочь Ариадна делится с ней своими мыслями и переживаниями, отмечая при этом, что у девушки сформировался достойный взгляд на жизнь. Балерина также призналась, что удивляется своей позиции в отношении ухажеров дочери, ведь она является полной противоположностью своей матери. Волочкова вспомнила, что позволяла своей маме вмешиваться в ее личную жизнь, несмотря на то, что та считала всех ее партнеров неподходящими, но при этом принимала от них деньги. Сама Анастасия подчеркнула, что никогда не брала денег у мужчин, в отличие от своей матери, которая, называя кого-то морально неприемлемым, все равно брала с него деньги. Для нее такое поведение кажется парадоксальным. Волочкова считает, что у нее есть собственные принципы и ценности, которые проявляются во многих жизненных ситуациях.