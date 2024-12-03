Лещенко впервые озвучит причину развода Алсу с Яном Абрамовым

В августе 2024 года певица Алсу развелась с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет совместной жизни. Этот развод вызвал широкий резонанс среди общественности, и многие коллеги певицы прокомментировали произошедшее. Однако особенно ждали реакции Льва Лещенко, близкого друга семьи Алсу. Лещенко, который хорошо знаком с певицей с самого детства и даже выступал вместе с ней, долгое время избегал комментариев по этому поводу. Наконец, он высказал свое мнение.

Лев Лещенко отметил, что старается держаться подальше от подобных ситуаций, но в данном случае решил выразить свою позицию. По его словам, он наблюдал за развитием Алсу с раннего возраста и был свидетелем ее личной жизни. Лещенко предположил, что отношения между Алсу и Яном достигли своего предела, и пара просто исчерпала свои возможности для общения. Он подчеркнул, что такие ситуации случаются, и важно, что супруги смогли выяснить отношения мирным путем.

«Думаю, настало время, когда Алсу и Яну стало тяжело общаться друг с другом. Я не беру в расчет интриги — кто, с кем…» - сказал Лев Лещенко с беседе со «СтарХитом» .

Певец также добавил, что Алсу сейчас активно работает и ее образ жизни немного изменился. Он отказался комментировать, связано ли это именно с разводом, отметив сложность оценки того, кто прав, а кто виноват. Лещенко выразил поддержку Алсу, подчеркнув ее честность и благородство.

Тем не менее, несмотря на оптимизм Лещенко относительно завершения отношений пары, он, возможно, не осведомлен о том, что бывшие супруги до сих пор ведут судебные разбирательства по поводу раздела имущества стоимостью около пяти миллиардов рублей. Сам Лещенко продолжает поддерживать дружеские отношения с Алсу, хотя встречи проходят преимущественно в рамках общих мероприятий с другими друзьями, такими как Николай Басков и Филипп Киркоров.