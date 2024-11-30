SHAMAN рассказал о внезапной смерти своего директора Коробкова-Землянского: «Сгорел на работе. Не выдержало сердце»

Скоропостижная кончина пресс-секретаря певца SHAMAN потрясла всех, кто знал Антона Коробкова-Землянского. Музыкант поделился своими мыслями об утрате в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1»: он считает, что постоянные стрессы и перегрузки на работе стали причиной гибели его директора. Инцидент произошел ночью 10 ноября, когда Антону внезапно стало плохо, и он начал задыхаться. Несмотря на усилия жены Елены и вызванной скорой помощи, спасти его не удалось — мужчина умер от сердечного приступа.

SHAMAN отметил, что его коллега всегда старался держать свои эмоции при себе, несмотря на то, что последние месяцы были наполнены трудностями и нервным напряжением. Так, незадолго до трагического события случился инцидент, связанный с неправильной интерпретацией слов Антона в СМИ, что вынудило его объясняться перед общественностью. В день своей смерти Антон планировал провести время с семьей, сказав SHAMAN'у, что работа сделана и теперь он хочет немного отдохнуть.

«Тот самый случай, когда сгорел на работе. Очень активный был всегда, активно действовал, много работал, не жалел себя и вот, как итог, не выдержало сердце», — отметил SHAMAN.

Антон Коробков-Землянский начал свою профессиональную деятельность в 2002 году как журналист, работая на различных радиостанциях и телеканалах. Позже он занимал высокие посты в крупных компаниях, включая Первый канал, СТС, «MTV Россия» и инновационный центр «Сколково». В разное время он сотрудничал с такими известными организациями, как «Европейская медиагруппа», Филиппом Киркоровым и каналом «Россия». Кроме того, Антон участвовал в создании рекламных кампаний для множества известных брендов и учреждений.

Коробков-Землянский был женат на своей коллеге Елене, с которой они воспитывали двойняшек Платона и Полину, родившихся в 2013 году.