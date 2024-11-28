60-летняя певица Маша Распутина объяснила, как стала такой красавицей: «Вообще не питаюсь фактически»

Популярная певица Маша Распутина в этом году отметила круглую дату. Трудно поверить, но исполнительнице хита про розу чайную исполнилось шестьдесят лет.
В своем зрелом уже возрасте звезда чудесно выглядит. Маша Распутина остается стройной, молодой и эффектной женщиной. А еще она очень энергична и буквально заряжает всех своим позитивом.
Как рассказала сама Маша Распутина в беседе с
Плюс ко всему, Маша Распутина очень осторожно питается. По словам знаменитости, ест она мало, но очень любит пить чистую воду.
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«Я сейчас вообще не питаюсь фактически: видите, меня качает. Мне некогда. В основном воду пью талую и наговоры на нее делаю», — поделилась Маша Распутина секретами красоты.
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