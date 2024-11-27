Жена Александра Буйнова раскрыла правду о его здоровье после слухов о присвоении паллиативного статуса: «Скоро еще концерты»

Елена Буйнова, супруга известного российского музыканта и певца Александра Буйнова, опровергла сообщения о том, что ее мужу был присвоен паллиативный статус из-за онкологического заболевания.

Она подчеркнула, что Александр чувствует себя отлично и недавно выступил на концерте «Эхо любви», посвященном Роберту Рождественскому. Елена выразила недоумение по поводу слухов о болезни мужа и призвала проверять информацию через официальные источники, такие как социальные сети, где публикуются актуальные новости. На днях Александр Буйнов также поделился фотографией из своей гримерки после выступления в Кремлевском дворце.

«Скоро еще концерты. Я не знаю, откуда берутся слухи, что он умирает», - приводит mk.ru слова Елены Буйновой.

Жена певца заверила, что он ни на что не жалуется. Александр Буйнов полон сил и собирается продолжить выступать.