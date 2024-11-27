16-летняя дочка Юлии Барановской появилась на банкете с часами на запястье за 730 тысяч рублей

Юлия Барановская, известная телеведущая программы «Мужское/Женское», редко публикует фотографии своих детей в своем личном блоге. Сейчас ее дети, включая сына и дочь, находятся в подростковом возрасте, поэтому они часто отказываются фотографироваться. Однако недавно Юлия поделилась фотографией своей подросшей дочери Яны.

Подписав фотографию, Барановская выразила свою радость за взросление дочери. Поклонники ведущей обратили внимание на то, что Яна становится все привлекательнее. Кроме того, они заметили дорогие часы на её руке – аксессуар оказался ювелирным изделием из белого золота от известного итальянского бренда. Стоимость таких часов начинается от 6900 евро (около 730 тысяч рублей) на официальном сайте компании, пишет vokrug.tv .