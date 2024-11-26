74-летняя Надежда Бабкина — о том, почему у нее нет морщин: «Природа-матушка помогла и мама»

Популярная певица Надежда Бабкина, которая в следующем году отметит уже 75-й день рождения, в свои годы прекрасно выглядит. В очередной раз Надежда Бабкина сразила публику, появившись в минувшее воскресенье, 24 ноября, на концерте в Кремле в честь Дня матери.

Надежда Георгиевна выглядела потрясающе, как сообщает MK.RU. Стройная, как всегда, с бешеной энергетикой и совершенно юным лицом, на котором невозможно было разглядеть не единой морщинки.

Как ей это удается? Секретов красоты Надежда Бабкина раскрывать не стала. Звезда дала понять, что все дело в хороших генах, которые достались ей в наследство от мамы.

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«Природа-матушка помогла и мама», — объяснила свой цветущий внешний вид Надежда Бабкина.

Ранее Надежда Бабкина рассказывала, что очень мало ест и старается высыпаться. Это тоже помогает звезде выглядеть хорошо и сохранять активность.