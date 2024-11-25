Игоря Саруханова вывели из себя вопросы о бывших женах: «А сколько у вас мужиков было?»

Известный музыкант, 68-летний Игорь Саруханов неадекватно отреагировал на вопросы журналистки о своем семейном статусе. Вместо ответа Игорь Саруханов начал отчитывать даму, рассказывая, какие, по его мнению, вопросы должны интересовать прессу.

Игорь Саруханов, произнося свою пламенную речь, позволил себе оскорбительные фразы, как сообщает MK.RU.

«Вам часто задавали вопрос, сколько у вас мужиков было? А чего вы так расстроились? Вы расскажете прямо с удовольствием нам о них?» — вопрошал Игорь Саруханов.

Напомним, Игорь Саруханов был женат семь раз. О своей финальной свадьбе с дизайнером Лесей Садовской Игорь Саруханов сообщил в январе 2023 года.

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В том же самом году музыкант развелся и с седьмой по счету женой, которая, кстати, была моложе него на тридцать лет.