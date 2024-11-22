«До ее рождения ни к кому он не относился так, как к ней»: Брухунова рассказала, как их с Петросяном сын Ваган отнесся к появлению Матильды

Осенью 2023 года супруга Евгения Петросяна вновь стала мамой, подарив жизнь девочке с редким именем Матильда. Директор Театра миниатюр часто делится мыслями о своих детях в своем блоге.
Татьяна Брухунова запустила на личной странице популярную рубрику «Вопрос – ответ», где обсудила, как найти идеального спутника жизни, и поделилась опытом преодоления финансовых трудностей. Подписчики интересовались также семейными делами. Она рассказала, как изменился ее сын Ваган после появления младшей сестры.
По ее словам, рождение Матильды сильно повлияло на мальчика.
«Оно сделало его взрослым, но не минимизировало детскость. К сестре он проявляет невероятную палитру самых добрых и трогательных чувств. До ее рождения ни к кому он не относился так, как к ней», — призналась Татьяна Брухунова.
В своем блоге Татьяна также упомянула, что каждое утро Ваган пробуждает Матильду ласковыми словами, хотя обычно он довольно сдержан.
Ваган с сестренкой Матильдой. Фото: соцсети
«Он помогает мне во время купания, всегда целует ее перед сном и даже попросил научить его менять подгузники», — поделилась Татьяна.
По словам Брухуновой, ее супруг выразил благодарность за рождение детей, ведь именно с появлением Вагана и Матильды он понял, что такое настоящая семья. У Петросяна уже была дочь от первого брака, но тогда, будучи молодым, он не смог в полной мере ощутить радость родительства.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале