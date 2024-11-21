Панихида по Светличной обернулась скандалом из-за «светских львиц» Калашниковой и Кравец на траурной сцене

В среду, 20 ноября, в Москве простились с советской актрисой театра и кино Светланой Светличной. Соболезнования от коллег артистки, ее друзей и поклонников принимала ее семья: сын Алексей Ивашов и внучка Мария. Говорят, что в последние годы актриса не ладила с близкими: даже хотела отписать свою квартиру соседям. Но именно сын и внучка занимались ее похоронами. Светлану Афанасьевну похоронили на Троекуровском кладбище. Хотя в окружении знаменитости уточняли, что сама Светличная якобы хотела покоиться на Ваганьковском кладбище, где похоронен ее муж Владимир Ивашов и сын Олег.
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Церемония прощания со Светланой Светличной и вовсе вызвала удивление у ее поклонников. Помимо именитых актеров, друзей покойной, среди которых были Валерий Баринов и Александр Панкратов-Черный, на сцену вышли и «светские львы» отечественного шоу-бизнеса. Как передавал с места корреспондент сайта Teleprogramma.org, их выступление на поминальной сцене вызвало иронию у внучки Светланы Светличной Марии. Многие и вовсе не понимали, что связывало «светских львиц» со звездой советских комедий.
К примеру, сказать последнее слово захотела Анна Калашникова, бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина. Певица заверила, что всегда почитала талант Светланы Светличной и близко с ней дружила. При этом говоря об актрисе, Калашникова успевала сделать комплименты и себе любимой.
«Всегда она относилась по-доброму, могла сказать очень важные слова для меня, что красивым женщинам сложно по жизни и в шоу-бизнесе. Говорила, что в отношении нее было всегда много зависти. Произносила напутствия: «Анна, вперед, держись, ты красивая, яркая, настанет время — тебя оценят», - с улыбкой взахлеб делилась Анна Калашникова.
Алена Кравец. Фото Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Неожиданностью стало и появление на панихиде рублевской жены Алены Кравец. Она также поднялась на сцену, не упустив возможности напомнить о себе, пишет
«И в моей ранней юности и по сей день меня очень часто сравнивали и сравнивают с ее образом, который она так ярко сыграла. Я жалею, что у нее не хватило здоровья и сил сыграть в моем клипе», - уточнила Алена Кравец.
Пока Анна Калашникова и Алена Кравец говорили о себе, прощаясь со звездой комедии «Бриллиантовая рука», самым скромным показался Прохор Шаляпин, он заверил, что два года был вхож в гости к Светлане Светличной, а она иногда приходила проведать его. Певец жалеет, что актриса прожила всего 84 года, подметив, что Светлана Афанасьевна долго и тяжело болела, потеряла память и не могла вставать.
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