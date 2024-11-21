Панихида по Светличной обернулась скандалом из-за «светских львиц» Калашниковой и Кравец на траурной сцене

В среду, 20 ноября, в Москве простились с советской актрисой театра и кино Светланой Светличной. Соболезнования от коллег артистки, ее друзей и поклонников принимала ее семья: сын Алексей Ивашов и внучка Мария. Говорят, что в последние годы актриса не ладила с близкими: даже хотела отписать свою квартиру соседям. Но именно сын и внучка занимались ее похоронами. Светлану Афанасьевну похоронили на Троекуровском кладбище. Хотя в окружении знаменитости уточняли, что сама Светличная якобы хотела покоиться на Ваганьковском кладбище, где похоронен ее муж Владимир Ивашов и сын Олег.

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Церемония прощания со Светланой Светличной и вовсе вызвала удивление у ее поклонников. Помимо именитых актеров, друзей покойной, среди которых были Валерий Баринов и Александр Панкратов-Черный, на сцену вышли и «светские львы» отечественного шоу-бизнеса. Как передавал с места корреспондент сайта Teleprogramma.org, их выступление на поминальной сцене вызвало иронию у внучки Светланы Светличной Марии. Многие и вовсе не понимали, что связывало «светских львиц» со звездой советских комедий.

К примеру, сказать последнее слово захотела Анна Калашникова, бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина. Певица заверила, что всегда почитала талант Светланы Светличной и близко с ней дружила. При этом говоря об актрисе, Калашникова успевала сделать комплименты и себе любимой.