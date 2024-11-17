Андрейченко призналась, что клала дочь в психиатрическую лечебницу из-за ее расстройства

Актриса Наталья Андрейченко сумела построить успешную кинокарьеру. Она много снималась, снискала любовь поклонников. Однако с родными детьми выстроить доверительные теплые отношения Мэри Поппинс не смогла. Ее дети: дочка Настасья и сын Дмитрий до сих пор таят обиду на маму. Как выяснилось, актриса еще много лет назад положила дочь в психиатрическую больницу. То расстройство, от которого страдает Настасья, по словам самой Натальи Андрейченко, передалось девушке от отца Максимиллиана Шелла.

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Первые звоночки появились еще тогда, когда девочка училась в школе. Настасья однажды ночью разбудила всю семью, перепугав их насмерть. Дочь Андрейченко просила их не ходить на второй этаж, потому что там она оставила два трупа, напав на людей ножом. Такие бредни напугали актрису, она сразу же обратилась к специалистам. По словам Натальи, когда ребенок несет такую ересь, не остается ничего другого, как просить помощь у психиатров. Девочку положили в клинику, там она провела какое-то время. А вернувшись домой, уже не могла простить мать, посчитав, что та ее сдала в спецприемник.

Постоянные срывы Настасьи сказывались на всей семье. Наталья Андрейченко сама перестала спать, целый месяц она жила, не зная покоя, боялась закрыть глаза, опасаясь собственной дочери. Она убеждала Настасью, что та уже не управляет собой, находится вне себя. Вылечить девочку не удалось. Она и сейчас вынуждена принимать медицинские препараты. Все эти медикаменты сказываются на здоровье Настасьи, в первую очередь, страдает печень и другие органы. Несмотря на все сложности, Наталья Андрейченко не бросила дочь, они общаются и видятся. Сын актрисы Дмитрий вот уже два года не приезжает к маме. Он уехал учиться в Швейцарию.