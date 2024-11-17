Нюша прилетела в Дубай к Сивову на вечеринку по случаю 6-летия дочки Симбы

Нюша отложила гастроли и концерты, чтобы отпраздновать день рождения дочери. Бывший муж певицы Игорь Сивов пригласил ее на вечеринку в Дубае, которую он организовал для юной именинницы. Симбе, которой исполнилось 6 лет, было важно, чтобы на ее празднике были и мама, и папа.

При этом поклонники заметили, что бывшие супруги сделали все, чтобы не испортить дочери впечатление от вечеринки. Нюша мило улыбалась Игорю Сивову, тот носил на руках сына Саффрона, постоянно подходя к бывшей жене, чтобы та могла понянчиться с мальчиком. Вместе они позировала для фото, так, словно они дружная семья.

А ведь совсем недавно Нюша объявила, что была вынуждена оставить детей с бывшим мужем в Дубае, утверждая, что там им лучшее, привычнее, там они ходят в школу. А сама вернулась в Москву. Нюша заверила, что никто не запрещает ей видеться с дочкой Симбой-Серафимой и сыном Саффроном. Фанаты же были уверены, что это именно Игорь Сивов настоял на том, чтобы забрать детей себе.