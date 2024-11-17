Нюша прилетела в Дубай к Сивову на вечеринку по случаю 6-летия дочки Симбы

Нюша отложила гастроли и концерты, чтобы отпраздновать день рождения дочери. Бывший муж певицы Игорь Сивов пригласил ее на вечеринку в Дубае, которую он организовал для юной именинницы. Симбе, которой исполнилось 6 лет, было важно, чтобы на ее празднике были и мама, и папа.
При этом поклонники заметили, что бывшие супруги сделали все, чтобы не испортить дочери впечатление от вечеринки. Нюша мило улыбалась Игорю Сивову, тот носил на руках сына Саффрона, постоянно подходя к бывшей жене, чтобы та могла понянчиться с мальчиком. Вместе они позировала для фото, так, словно они дружная семья.
А ведь совсем недавно Нюша объявила, что была вынуждена оставить детей с бывшим мужем в Дубае, утверждая, что там им лучшее, привычнее, там они ходят в школу. А сама вернулась в Москву. Нюша заверила, что никто не запрещает ей видеться с дочкой Симбой-Серафимой и сыном Саффроном. Фанаты же были уверены, что это именно Игорь Сивов настоял на том, чтобы забрать детей себе.
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Нюша прилетела в Дубай к дочке Симбе. Фото: соцсети
На празднике Нюша водила с дочкой Симбой хороводы, танцевала с детьми, смеялась и улыбалась. Общение на расстаянии для матери это большое испытание, считают поклонники, которые уверены, что певицы сильно скучает по своим детям.
Игорь Сивов с сыном Саффроном. Фото: соцсети
«Еще один незабываемый год с нашим ангелочком. Я бесконечно благодарна, что ты у меня есть», — отметила счастливая Нюша.
Нюша с Игорем Сивовым, дочкой Симбой и сыном Саффроном. Фото: соцсети
Напомним, что в этом году весной Нюша сообщила о своем разводе. По словам певицы, она уже некоторое время не жила вместе с супругом. Нюша призналась, что ей пришлось пережить предательство любимого человека. Однако пара пыталась сохранить отношения. Певица была готова простить своего избранника, но со временем чувства к нему угасли. Сейчас дети Нюши находятся в Дубае с их отцом и его детьми от предыдущих отношений. В свободное время Нюша летает из Москвы к детям.
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