Орбакайте воссоединилась с Пугачевой и двойняшками Гарри и Лизой на концерте Галкина*

Максим Галкин* удивил своих поклонников свежим семейным фото, которое он опубликовал после долгого перерыва. На снимке вместе с ним оказались Алла Пугачева, ее старшая дочь Кристина Орбакайте и двойняшки Гарри и Лиза. Кристина выбрала наряд из черной атласной блузки и фиолетовых брюк с пайетками, тогда как Алла Пугачева предстала в шифоновом топе и серебристой юбке-колоколе, дополнив образ серебряными туфлями на шпильке.
Примадонну сложно было не заметить благодаря яркому макияжу и аккуратной прическе с легкими волнами и челкой. Особое внимание привлекло то, насколько выросли 11-летние двойняшки: сын Гарри оказался значительно выше сестры Лизы.
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Алла Пугачева с Максимом Галкиным*, дочкой Кристиной Орбакайте и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: соцсети
На снимке не хватало разве что дочери Кристины Орбакайте Клавдии, которая учится в американской школе. После того, как Алла Пугачева переехала в Израиль, а потом вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми обосновалась на Кипре, она редко видится со своей семьей. Кристина Орбакайте говорила, что им удается повидаться разве что на подобных мероприятиях, чьих-то выступлениях.
Вот и эта встреча не стала исключением. Ранее в прессе писали, что Алла Борисовна якобы выставила на продажу свою коллекцию сапфиров и бриллиантов, которую она хотела передать внучке Клавдии, когда та подрастет.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.