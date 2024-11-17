Орбакайте воссоединилась с Пугачевой и двойняшками Гарри и Лизой на концерте Галкина*

Максим Галкин* удивил своих поклонников свежим семейным фото, которое он опубликовал после долгого перерыва. На снимке вместе с ним оказались Алла Пугачева, ее старшая дочь Кристина Орбакайте и двойняшки Гарри и Лиза. Кристина выбрала наряд из черной атласной блузки и фиолетовых брюк с пайетками, тогда как Алла Пугачева предстала в шифоновом топе и серебристой юбке-колоколе, дополнив образ серебряными туфлями на шпильке.

Примадонну сложно было не заметить благодаря яркому макияжу и аккуратной прическе с легкими волнами и челкой. Особое внимание привлекло то, насколько выросли 11-летние двойняшки: сын Гарри оказался значительно выше сестры Лизы.