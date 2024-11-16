«Вытащи живот! Устал наблюдать, как мужики на твоем лице зависают»: Курбан Омаров изводит ревностью беременную жену

Курбан Омаров полностью погрузился в семейную жизнь с любимой женщиной. Пара практически неразлучна: бизнесмен всегда рядом, чтобы защитить беременную Валерию от возможных неприятностей. Даже несмотря на доверие к возлюбленной, Курбан не может справиться с ревностью.

Омаров поделился, что его 23-летняя жена стремится скрыть беременность под свободной одеждой. Он считает, что видимый живот должен отпугивать потенциальных поклонников.

Бизнесмен снимал супругу, пока она выбирала продукты в магазине. «Ты так стоишь, что и не скажешь, что беременна. Давай, вытащи живот! Устал наблюдать, как мужики на твоем лице зависают. Пусть видят, что ты ждешь ребенка. Мужчины смотрят на тебя в спортзале, в магазине…» — выразил недовольство Курбан.

Валерия, в свою очередь, не согласна с мужем. Она называет его ревнивцем и утверждает, что они живут «в разных мирах». По ее словам, на шестом месяце она уже чувствует себя как колобок и не понимает, почему супруг беспокоится.

К слову, в мае этого года пара сыграла свадьбу, а в августе, в день рождения Курбана, Валерия объявила о беременности. Интересно, что их роман завязался, когда Омаров еще был женат на Ксении Бородиной. Недавно бизнесмен публично признал свою ошибку. При этом он защищает Валерию, утверждая, что она не знала о его браке. Поклонники в этом усомнились, подметив, что все-таки Курбан Омаров персона известная, он долгое время был мужем Ксении Бородиной. И едва ли молодая девушка могла пропустить этот факт мимо себя.