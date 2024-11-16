Алсу отпраздновала развод с Яном Абрамовым в караоке с подругами с песнями Любови Успенской

Алсу поделилась в программе «ШБ-шоу» на MusicBox тем, как отметила свой развод с бывшим мужем Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет.

«Я не стриглась коротко. Но раньше, после рождения детей, я пробовала делать себе каре и немного менять стиль одежды. Сейчас я полюбила себя еще сильнее, я полностью довольна собой. После развода мы пошли в караоке, где я пела песню Любочки Успенской «К единственному, нежному». Потом последовали путешествия», — делилась Алсу.

Напомним, что в мае 41-летняя Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым. У пары трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла, известная благодаря участию в шоу «Голос. Дети», и шестилетний Рафаэль. Причиной разрыва стали многочисленные измены Абрамова. Ян заявлял, что хотел сохранить брак, и предлагал выплатить Алсу 2,5 миллиарда рублей в случае развода. Официально пара развелась в августе.

Предполагается, что причиной развода стал роман 46-летнего Яна Абрамова с 28-летней Анастасией Решетовой, которая, по мнению многих, похожа на Алсу. После новости о разводе Анастасия опубликовала в сторис фотографию нового кольца. Ее подписчики сочли это неслучайным и поинтересовались ее отношением к романам с женатыми мужчинами. Решетова ответила, что сама против таких связей, но не осуждает тех, кто их поддерживает.

Алсу оставила комментарий под постом: «Врет», что пользователи Сети восприняли как намек на Анастасию. Позже бывшая девушка Тимати прокомментировала ситуацию: «Возможно, где-то я это заслужила. Но я не считаю себя таким человеком, каким меня называют. И мои близкие, знающие правду обо мне, тоже так не думают. Это самое важное».

Алсу заявила, что теперь она собирается заниматься только своей вокальной карьерой, которая итак долго была на паузе. Кроме того, дети от Яна Абрамова остались жить с ней. Бывшему мужу певицы пророчат скорый брак. Правда, едва ли он сделает предложение Анастасии Решетовой, с которой ему приписывали роман. Хотя сама Алсу намекала, что между моделью и ее мужем все-таки что-то было.