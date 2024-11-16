Бузова крестила четвертого сына Погребняк: «Безумно волнительно»

В сентябре Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. Бывшая жена известного футболиста родила сына, которого назвали Владимиром, и недавно крестила его. Подготовка к этому событию началась задолго до церемонии, и Мария даже консультировалась с подписчиками относительно выбора образа. Поклонники волновались, что Погребняк может появиться в церкви в слишком откровенном наряде, но она быстро их успокоила: «Не беспокойтесь! Никто не планировал приходить в прозрачном платье».
На самом деле опасения фанатов оказались напрасными. Утром в день крещения Мария поделилась деталями подготовки: для малыша был выбран белый костюм с галстуком-бабочкой. Крестная мама надела скромное кружевное платье с кейпом и покрыла голову платком. Сама Мария пришла в похожем наряде. Имя крестной мамы держали в секрете недолго. «Безумно волнительно. Сегодня я стану крестной мамой во второй раз. Едем крестить Володю», — делилась в блоге Ольга Бузова.
Ольга Бузова в платье невесты и с кружевным платком на голове крестила маленького Владимира сына Марии Погребняк. Фото: соцсети
Мария Погребняк явно наслаждается материнством и активно делится с подписчиками повседневными моментами. Недавно она выложила трогательную фотографию, на которой ее маленький сын, одетый в шерстяной комбинезон и носочки, сладко спит на груди у папы.
«Пока я готовлю шарлотку, папа убаюкивает сына», — подписала она кадр. Стоит отметить, что забота о малыше, участие в светской жизни и работа серьезно загружают Марию. Она признается, что сильно устает. Из-за постоянного напряжения именитая мама иногда не сдерживается и плачет.
«Сегодня утром нервы окончательно сдали, и я пустила слезы. Мне стало так жаль себя. В другой ситуации я могла бы поспать днем, ведь моя мама помогает с Вовой, но у меня была работа, которую нужно было закончить — съемки моего шоу «Молодые родители». Кажется, я переоценила свои возможности, хотелось все бросить и никуда не выходить», — откровенничает она с подписчиками.
Ранее Мария Погребняк призналась, что пока вынуждена жить на два дома. Ее старшие сыновья живут отдельно, учатся, посещают секции. Она ездит к ним, а также остается у себя дома с новым мужем и новорожденным сынишкой Владимиром. При этом Мария поддерживает теплые отношения с бывшим мужем Павлом Погребняком.
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