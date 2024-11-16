Бузова крестила четвертого сына Погребняк: «Безумно волнительно»

Мария Погребняк явно наслаждается материнством и активно делится с подписчиками повседневными моментами. Недавно она выложила трогательную фотографию, на которой ее маленький сын, одетый в шерстяной комбинезон и носочки, сладко спит на груди у папы.

«Пока я готовлю шарлотку, папа убаюкивает сына», — подписала она кадр. Стоит отметить, что забота о малыше, участие в светской жизни и работа серьезно загружают Марию. Она признается, что сильно устает. Из-за постоянного напряжения именитая мама иногда не сдерживается и плачет.

«Сегодня утром нервы окончательно сдали, и я пустила слезы. Мне стало так жаль себя. В другой ситуации я могла бы поспать днем, ведь моя мама помогает с Вовой, но у меня была работа, которую нужно было закончить — съемки моего шоу «Молодые родители». Кажется, я переоценила свои возможности, хотелось все бросить и никуда не выходить», — откровенничает она с подписчиками.

Ранее Мария Погребняк призналась, что пока вынуждена жить на два дома. Ее старшие сыновья живут отдельно, учатся, посещают секции. Она ездит к ним, а также остается у себя дома с новым мужем и новорожденным сынишкой Владимиром. При этом Мария поддерживает теплые отношения с бывшим мужем Павлом Погребняком.