Сати Казанова родила дочь от итальянца, но бывший бойфренд отказался ее поздравлять

Для 42-летней певицы Сати Казановой путь к материнству оказался непростым. На протяжении восьми лет ей приходилось сталкиваться с множеством трудностей при попытках зачать ребенка, что часто вызывало неприятные вопросы от поклонников и прессы.

Однако теперь Сати может радоваться — она стала матерью, родив дочь от своего супруга, итальянца Стефано Тиоццо. Пара давно мечтала о ребенке. О своей беременности певица сообщила уже на поздних сроках, пообещав позднее рассказать подробнее о своем пути к материнству.

Реакция бывшего бойфренда Сати, участника группы «Корни» Алексея Кабанова, оказалась неоднозначной. Он признался, что до сих пор испытывает не самые теплые чувства к ней и не готов поздравлять с рождением дочери. Роман между ними начался еще во времена участия в проекте «Фабрика звезд», однако завершился не лучшим образом, и Алексей открыто говорит о своих переживаниях и обидах.