Поплавская — о маме Наташи Королевой, которая живет в Майами: «Ее приезд вызывает рвотный рефлекс»

Хотя у Людмилы Порывай есть разногласия со своим зятем Сергеем Глушко, она регулярно приезжает из Майами в Москву, чтобы увидеться с дочерью Наташей Королевой и внуком. Яна Поплавская поделилась своими мыслями о визитах тещи Тарзана в Россию.

«Приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Да, конечно! Можно, конечно, сказать: ну, соскучилась женщина», — заявила Яна Поплавская в VK-шоу «Сорян, это подкаст».

Стоит напомнить, что Людмила Порывай уже долгое время проживает в Майами со своим мужем. В последние годы она редко появлялась в России, но недавно у нее возникли веские причины для приезда. Летом ее 22-летний внук Архип Глушко женился на Анне Волынкиной, ранее известной как стриптизерша Мелисса Фокс. Торжественное мероприятие для молодых было организовано Наташей Королевой и Тарзаном, которые также отметили свою годовщину брака.

Однако Людмила Порывай на празднике не появилась. Поклонники посчитали, что так бабушка Архипа выказала свою позицию, выступив против его союза с бывшей танцовщицей. Но сама Наташа Королева пояснила, что ее мама даже купила билет на самолет. Она хотела прилететь на свадьбу к внуку, но в последний момент слегла. Из-за болезни было решено, что Людмила Порывай останется в Штатах и пропустит торжество. Близкие волновались о состоянии здоровья женщины, ведь она уже не молода.