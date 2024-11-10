SHAMAN почтил память своего PR-директора Антона Коробкова-Землянского: «Царствия небесного, друг»

В Москве внезапно оборвалась жизнь Антона Коробкова-Землянского, известного журналиста и пресс-секретаря певца SHAMANa (Ярослава Дронова). Трагические события развернулись в субботу вечером, 9 ноября, в его квартире на проспекте Мира, когда он неожиданно столкнулся с проблемами дыхания.

Елена, супруга Антона, немедленно вызвала медицинскую помощь, но усилия медиков оказались тщетными — спасти его не удалось. Причины столь неожиданной кончины пока остаются загадкой. На момент смерти Антону было всего 40 лет.

Эта трагедия мгновенно привлекла внимание общественности. Среди тех, кто прокомментировал случившееся, была Ксения Собчак, выразившая свое недоумение: «Как странно и тревожно читать о взрослых и здоровых людях, которые вдруг начинают задыхаться и умирают. Без каких-либо очевидных причин».

Певец SHAMAN также почтил память своего друга и коллеги, написав: «Царствие Небесное тебе, мой друг!». Шокирована новостью и телеведущая Лера Кудрявцева, которая встречалась с Антоном на юбилее композитора Игоря Крутого незадолго до его смерти.