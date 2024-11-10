Погребняк объяснила, почему Родригез расстался с женой по телефону

В интервью Лауре Джугелии шоумен Тимур Родригез поделился, что его отношения с Катей Кабак начались еще до официального развода с Анной. По его словам, он давно был недоволен браком, и разрыв стал осознанным решением, о котором он не жалеет. Тимур считает, что лучше искать человека, с которым можно достичь полного взаимопонимания, чем пытаться изменить партнера.

В YouTube-шоу FAMETIMETV комик откровенно рассказал, что сообщил Анне о своем намерении развестись по телефону. Мария Погребняк усомнилась, что это было именно так, как говорил Родригез. Она уверена, что шоумен сказал это для красного словца. Мария подметила, что немного знает Тимура, ведь он был ведущим на ее свадьбе с Павлом Погребняком. И тогда Тимур показался ей человеком совестливым и справедливым. Едва ли он стал бы так бросать женщину, которая родила ему двоих сыновей.

«Просто представляю, что его СМИ одолели, каждый хочет узнать, хотят на интервью позвать, вот он и ляпнул, чтобы отстали», — поделилась Мария с порталом Woman.ru.

При этом Погребняк не исключает, что некоторым мужчинам страшно сказать правду бывшим возлюбленным, глядя им в глаза. Такие разговоры, выяснения отношений и прочее, вызывает у них панику, считает Мария. Кстати, нынешняя избранница Тимура Родригеза Катя Кабак моложе его на 12 лет.