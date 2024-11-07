Дети Григория Лепса стыдятся его романа с 18-летней Авророй Кибой: «Никто не бежит за моими деньгами»

Григорий Лепс недавно дал откровенное интервью Роману Костомарову в рамках проекта «По душам» на платформе Rutube. Основной темой разговора стали отношения музыканта с 18-летней студенткой Авророй Кибой, которой он сделал предложение весной этого года.

Аврора недавно отправилась учиться в Лондон, где изучает дизайн. Лепс заявил, что готов терпеливо ждать, пока девушка завершит обучение и вернется. Он подчеркнул свою готовность зарегистрировать брак с Авророй в любой момент, несмотря на значительную разницу в возрасте. Музыкант убежден, что сможет обеспечить ей счастливую жизнь на протяжении как минимум десяти лет.

Он отметил, что его избранницу привлекает не столько его финансовое состояние, сколько личные качества.

«Никто не бежит за моими деньгами, тем более что там довольно состоятельная семья», — сказал Лепс.

Он также признался, что планирует иметь детей с Авророй.