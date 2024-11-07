Дети Григория Лепса стыдятся его романа с 18-летней Авророй Кибой: «Никто не бежит за моими деньгами»

Григорий Лепс недавно дал откровенное интервью Роману Костомарову в рамках проекта «По душам» на платформе Rutube. Основной темой разговора стали отношения музыканта с 18-летней студенткой Авророй Кибой, которой он сделал предложение весной этого года.
Аврора недавно отправилась учиться в Лондон, где изучает дизайн. Лепс заявил, что готов терпеливо ждать, пока девушка завершит обучение и вернется. Он подчеркнул свою готовность зарегистрировать брак с Авророй в любой момент, несмотря на значительную разницу в возрасте. Музыкант убежден, что сможет обеспечить ей счастливую жизнь на протяжении как минимум десяти лет.
Он отметил, что его избранницу привлекает не столько его финансовое состояние, сколько личные качества.
«Никто не бежит за моими деньгами, тем более что там довольно состоятельная семья», — сказал Лепс.
Он также признался, что планирует иметь детей с Авророй.
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото © соцсети
Когда Костомарова спросил, как бы Лепс отреагировал, если бы одна из его дочерей привела домой жениха с аналогичной возрастной разницей, артист ответил, что не смог бы помешать взрослому человеку делать собственный выбор. Он добавил, что постарался бы понять, каким человеком является потенциальный зять.
Музыкант честно признал, что члены его семьи испытывают дискомфорт по поводу его отношений с молодой девушкой. Тем не менее он не обсуждал эту тему с детьми напрямую. Лепс также упомянул, что знакомство с родителями Авроры прошло успешно, отметив, что мать девушки, которая моложе его на 15 лет, прекрасно выглядит.
Описывая Аврору, Лепс назвал ее умной и зрелой девушкой, обладающей глубоким интеллектом.
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