Петренко выплатил 5 миллионов рублей Климовой в счет долга по алиментам

Игорь Петренко, известный российский актер, долгое время возглавлял список звезд-должников из-за своих многомиллионных долгов по алиментам. Однако ситуация начинает меняться. Согласно последним данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), актеру осталось выплатить всего 2 миллиона 369 тысяч рублей. Хотя эта сумма по-прежнему значительная, стоит отметить, что еще в феврале 2024 года долг составлял 9 миллионов 203 тысячи рублей, а к июлю текущего года сократился до 7 миллионов 797 тысяч рублей. Таким образом, за последние три месяца Петренко выплатил около 5 миллионов рублей.

Долги актера образовались перед его бывшей супругой, актрисой Екатериной Климовой, которая является матерью двоих сыновей Игоря. Развод состоялся десять лет назад, а в 2015 году бывшие супруги подписали нотариально заверенное соглашение, фиксирующее сумму алиментов. Хотя точная цифра не разглашалась, исходя из роста долга, можно предположить, что речь идет примерно о 500 тысячах рублей ежемесячно.

Стоит отметить, что в начале 2023 года Петренко попытался оспорить размер алиментов через суд, подав соответствующий иск, но его заявление было отклонено. Возможно, на ускоренную выплату задолженности повлиял тот факт, что старший сын артиста, Матвей, достиг совершеннолетия этой осенью, и Игорю больше не придется выплачивать алименты на него. Младшему сыну, Корнею, исполнится 18 лет через полтора года, что окончательно освободит Петренко от обязательств по выплате алиментов.

Кстати, у актера еще есть дети от нынешней жены Кристины Бродской: она родила ему трех дочерей — Софию-Каролину, Марию и Еву.