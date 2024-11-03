Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым приехала в Абу-Даби

Певица и актриса Кристина Орбакайте много времени проводит в путешествиях. Еще недавно она была на Бали, как уже сменила локацию. Сейчас Кристина Орбакайте, судя по публикациям в ее микроблоге, находится в Арабских Эмиратах.
Компанию Кристине Орбакайте составил ее супруг Михаил Земцов. Парочка прогулялась по Абу-Даби, заглянув в местный музей искусства.
«Культурный поход в Лувр, открытый в Абу-Даби», — подписала кадры Кристина Орбакайте.
На них она изображена вместе с мужем. Для похода в музей Кристина Орбакайте облачилась в черный топ и расклешенные брюки, поверх этого наряда она надела тунику без рукавов.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Подписывайтесь на телеграм-канал
В кадре запечатлено, как супруги прогуливаются по различным залам музея, любуясь картинами и статуями. Во время осмотра экспонатов Кристина Орбакайте и Михаил Земцов держатся за руки и выглядят, словно влюбленные подростки.
На публикацию Кристины Орбакайте в микроблоге откликнулась ее мама, певица Алла Пугачева.
«Круто!» — написала в комментариях Алла Борисовна.
Кристина Орбакайте с мужем. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Поклонники отметили, что субтильная Кристина Орбакайте рядом со своим фактурным мужем смотрится маленькой девочкой, хрупкой малышкой. А между тем, Кристина Орбакайте довольно высокая, ее рост составляет 173 сантиметра.
Читайте также: