Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым приехала в Абу-Даби

Певица и актриса Кристина Орбакайте много времени проводит в путешествиях. Еще недавно она была на Бали, как уже сменила локацию. Сейчас Кристина Орбакайте, судя по публикациям в ее микроблоге, находится в Арабских Эмиратах.

Компанию Кристине Орбакайте составил ее супруг Михаил Земцов. Парочка прогулялась по Абу-Даби, заглянув в местный музей искусства.

«Культурный поход в Лувр, открытый в Абу-Даби», — подписала кадры Кристина Орбакайте.

На них она изображена вместе с мужем. Для похода в музей Кристина Орбакайте облачилась в черный топ и расклешенные брюки, поверх этого наряда она надела тунику без рукавов.