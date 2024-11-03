Лиза Арзамасова привела сына Леву на шоу Ильи Авербуха: «Самый верный зритель»

«Самый верный зритель», — подписала кадр Лиза Арзамасова.

Левушку на представление Лиза Арзамасова облачила в модную курточку в крупную клетку, а на голову сына надела кепку «гаврош». Все-таки на катке прохладно.

Стоит напомнить, что Левушка — не единственный ребенок Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. У супругов есть еще дочка Лия, которая родилась летом этого года.

Малышке пока несколько месяцев, и родители берегут ее от посторонних глаз. Лию пока не представили поклонникам, которые очень ждут этого момента.

В телеграм-канале Лизы Арзамасовой под снимком с Левой подписчики актрисы выразили надежду на скорое знакомство с единственной дочкой Ильи Авербуха.