Лиза Арзамасова привела сына Леву на шоу Ильи Авербуха: «Самый верный зритель»

Актриса Лиза Арзамасова поделилась в телеграм-канале новым снимком, на котором запечатлена вместе с сыном Левой. Звездная мама и ее малыш вместе посетили ледовое шоу, которое поставил отец семейства, известный фигурист и продюсер Илья Авербух.
Лиза Арзамасова и трехлетний Левушка наблюдали за происходящим на катке из зрительного зала. Судя по всему, мальчику очень понравилось представление. Он не сводил со льда завороженного взгляда, внимательно следя за происходящим своими широкораспахнутыми, как у мамы, глазами.
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Лиза Арзамасова с сыном Левой. Фото: телеграм-канал Лизы Арзамасовой
«Самый верный зритель», — подписала кадр Лиза Арзамасова.
Левушку на представление Лиза Арзамасова облачила в модную курточку в крупную клетку, а на голову сына надела кепку «гаврош». Все-таки на катке прохладно.
Стоит напомнить, что Левушка — не единственный ребенок Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. У супругов есть еще дочка Лия, которая родилась летом этого года.
Малышке пока несколько месяцев, и родители берегут ее от посторонних глаз. Лию пока не представили поклонникам, которые очень ждут этого момента.
В телеграм-канале Лизы Арзамасовой под снимком с Левой подписчики актрисы выразили надежду на скорое знакомство с единственной дочкой Ильи Авербуха.
«Два самых верных зрителя. А скоро и третье местечко будет занято еще одной верной зрительницей», — намекнула на дочку Авербуха и Арзамасовой nastika176.
«Дай Бог всего самого светлого вашему малышу», — пожелала Светлана.
«Очень красивые мама и сынуля. Ждем фото с доченькой Лией», — написала Екатерина.
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