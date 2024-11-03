Исполнительница роли Барби Марго Робби впервые стала мамой

Западные таблоиды сообщают о том, что у актрисы Марго Робби, известной по роли Барби в одноименном фильме, и ее мужа Тома Акерли родился сын.

Отмечается, что Марго Робби добавила новую роль к своему и без того впечатляющему резюме... потому что, судя по всему, она теперь мама.

Прекрасное событие произошло еще 17 октября. Но достоянием общественности этот факт стал только в начале ноября.

Сама Марго Робби ничего не сообщала о новорожденном малыше. Стоит отметить, что она не распространялась и о своей беременности.

Но при этом во время беременности Марго Робби часто выходила в свет в нарядах, под которыми не могла скрыть свой увеличившийся в объемах животик.