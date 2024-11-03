Исполнительница роли Барби Марго Робби впервые стала мамой

Западные таблоиды сообщают о том, что у актрисы Марго Робби, известной по роли Барби в одноименном фильме, и ее мужа Тома Акерли родился сын.
Отмечается, что Марго Робби добавила новую роль к своему и без того впечатляющему резюме... потому что, судя по всему, она теперь мама.
Прекрасное событие произошло еще 17 октября. Но достоянием общественности этот факт стал только в начале ноября.
Сама Марго Робби ничего не сообщала о новорожденном малыше. Стоит отметить, что она не распространялась и о своей беременности.
Но при этом во время беременности Марго Робби часто выходила в свет в нарядах, под которыми не могла скрыть свой увеличившийся в объемах животик.
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Беременная Марго Робби на Уимблдонском турнире. Фото: Global Look Press
Поклонники Марго Робби считают, что она будет самой красивой мамой этой планеты.
Стоит добавить, что Марго Робби скрывала и свои отношения с Томом Акерли. Так, в интервью журналу Vogue в 2016 году Марго Робби говорила о себе, как об идеальной незамужней девушке. Но уже в декабре того же года она вышла замуж за Тома. Их свадьба состоялась в Австралии. Церемония была закрытой и широкой общественности о ней не сообщалось.
По материалам TMZ
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